Eccellenza: oggi i recuperi. Il Foiano sul campo della Colligiana. Derby Baldaccio-Castiglionese. Scontro diretto per il Terranuova

AREZZO

Ultimo impegno del 2023 per le formazioni di Eccellenza che oggi alle 14,30 scenderanno in campo per il recupero della giornata di campionato rinviata lo scorso novembre a causa del maltempo. Non mancano gli incroci pericolosi soprattutto per le aretine. Ad Anghiari ad esempio andrà in scena il derby tutto aretino tra la Baldaccio Bruni di Baldolini e la Castiglionese.

I biancoverdi cercano di chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico anche per aumentare il divario sulla zona playout, attualmente distante solo un punto e magari di cancellare il passo falso contro la Sinalunghese. Per la Castiglionese c’è il secondo posto da difendere. Falomi e compagni sono appaiati allo Scandicci che ha già giocato e vinto contro la Fortis Juventus raggiungendo i viola.

Adesso si tratta di difendere quella posizione visto che il Siena ha preso il largo, con 12 punti di vantaggio e in attesa di sfidare la Rondinella Marzocco. Scontro diretto per il Terranuova Traiana. I biancorossi sono impegnati in casa contro la Sinalunghese. Due squadre con vista sui playoff. I ragazzi di Becattini sono sull’ultimo vagone disponibile, la Sinalunghese insegue con un punto di ritardo consapevole dell’importanza della posta in palio di questo pomeriggio. Per il Foiano altra trasferta nel senese. Gli amaranto sono caduti sotto i colpi del Siena nell’ultimo turno, la vittoria manca ormai da settimane, ed ecco che la Colligiana diventa un esame. Gli amaranto inseguono i senesi a due punti.

Vincere oggi sarebbe di aiuto per rilanciarsi in zona playoff. Il programma di questa giornata si completa con la Lastriginaa che ospiterà il Pontassieve, mentre l’Asta riceverà il Firenze Ovest.

Osserverà un turno di riposo l’Audax Rufina. Tra l’altro tra una settimana esatta, il prossimo 30 dicembre, il Terranuova affronterà in gara unica il Firenze Ovest, in casa, per la semifinale di Coppa Italia. Anche in questo caso si tratta di un recupero dell’incontro rinviato a causa dell’incidente autostradale che impedì alla terna di arrivare in tempo allo stadio.