Eccellenza Oggi in campo alle 14.30 al Comunale mentre sul mercato arriva in bluamaranto la punta Imbrenda (dal Montespertoli). I fratelli Cristiani contro in Camaiore-Perignano Il Camaiore di Pietro Cristiani affronta il Fratres Perignano di Enrico Cristiani in una partita decisiva per entrare in zona playoff. Le due squadre, costruite per vincere il campionato, sono in periodi opposti: il Camaiore non ha ancora mai perso da quando c'è Pietro in panchina, mentre il Perignano ha perso 4 delle ultime 6 partite. La sfida sarà diretta dall'arbitro Poggianti.