Eccellenza. Omiccioli e l’Urbania ai saluti:: "Sono stati due anni fantastici»

Dopo due stagioni ricche di soddisfazioni si sono divise consensualmente le strade tra mister Mirco Omiccioli e l’Urbania. "Anni splendidi – dice Omiccioli – un campionato vinto (Promozione) e una salvezza in Eccellenza con squadre di blasone e nonostante i guai iniziali avuti. Devo ringraziare la società che mi ha sempre sostenuto e al mio staff esemplare nel lavoro in campo: fantastici a livello umano, persone vere li ritengo amici. Poi lo staff medico che ha lavorato tantissimo e bene, infine ringrazio ragazzi delle due annate che credo e spero di aver fatto crescere sia sotto il profilo umano che tecnico. Grazie al ds Stefano Maggi che è stato bravo e abile ad allestire squadre importanti e al mitico magazziniere Nino il tuttofare e all’intramontabile segretario Luciano Spinaci". In pole per la panchina c’è Simone Lilli della K Sport Montecchio Gallo.

am. pi.