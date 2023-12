Eccellenza. Operazione “Natale felice“ riuscita al Camaiore

Missione compiuta per il Camaiore di Pietro Cristiani che gira la boa con 24 punti (di cui ben 17 fatti solo nelle ultime 7 partite che poi son quelle vissute tutte col nuovo tecnico in panchina). Contro il Perignano sono stati subiti per la prima volta da quando c’è Cristiani 2 gol... ma è arrivata un’altra vittoria (5ª in 7 gare), mantenendo l’imbattibilità e superando come striscia utile il precedente record da subentrato che stabilì Simone Giuli in D nel finale di stagione 2012/13.

"Entrare nella storia in un posto storico come è Camaiore fa piacere – commenta Cristiani – davanti a noi in classifica ci guardiamo ancora poco. Siamo contentissimi di ciò che stiamo ottenendo e di come stiamo lavorando. Passiamo un Natale felice. Ho una squadra forte". Uscita anche più forte dal mercato di dicembre, avendo ora un cambio vecchio per reparto più i rinforzi in quota (il 2003 Velani su tutti). L’ultimo arrivato, dal Montespertoli, Leonardo Imbrenda si racconta così: "Per me è stata una settimana un po’ difficile, con delle decisioni importanti da prendere. In questa squadra ho capito già in pochi giorni che i personalismi vanno messi da parte perché in questo spogliatoio c’è veramente un grande gruppo. Era importante portare a casa lo scontro diretto col Perignano e siamo stati bravi a farlo indirizzando subito bene il match. Il gol poi arriverà. Io sono una prima punta ma qua sono pronto a sacrificarmi anche perché qui c’è una notevole concorrenza là davanti con Geraci, Kthella e gli altri ma soprattutto c’è un grande obiettivo di squadra da provare a raggiungere. E per farlo bisogna faticare tutti insieme, mettendosi a completa disposizione dell’allenatore".

E l’impressione evidente è che, al di là di quello che viene detto “fuori“ (obiettivo playoff)... in realtà “dentro“ Pietro Cristiani e i suoi guardano con cognizione (visto anche il rallentamento della Cuoiopelli in vetta, che ne ha perse due di fila e da +14 è ora a +8 sui bluamaranto) ad un altro obiettivo: il primo posto. Dopo la sosta la rincorsa d’assalto al titolo il Camaiore, che ora ricarica le batterie, proverà a (ri)farla.