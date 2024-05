Eccellenza. Orecchia nuovo tecnico della Reno. Un esperto dopo il traghettatore Ortolani

Andrea Orecchia è il nuovo allenatore della Reno. Il sodalizio di Sant’Alberto, che ha chiuso con un grandissimo 7° posto il primo storico campionato di Eccellenza della propria storia (diventando peraltro la seconda squadra della provincia dopo il Ravenna), ha deciso di affidarsi ad un tecnico di straordinaria esperienza. Classe 67, Orecchia – cui vengono riconosciute significative doti nell’ambito della valorizzazione dei giovani – è reduce da due stagioni al Sanpaimola in Eccellenza, ma, in precedenza, aveva allenato in serie D a Russi, Legnago, Alfonsine e Classe, e in Eccellenza club blasonati e di prima fascia come Imolese, Baracca Lugo, Castel San Pietro Terme, Fusignano, Cervia e Argentana, oltre agli scaligeri del Vigasio. Eredita la panchina da Andrea Ortolani, che è stato un abile traghettatore nella stagione dell’esordio nel massimo campionato regionale, in grado di far stazionare la squadra a ridosso della zona playoff.