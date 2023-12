Eccellenza. Osimana in Coppa alle fasi nazionali con tre squalificati

Ben tre squalificati per l’Osimana dopo la finale di Coppa Italia di Eccellenza vinta nove giorni fa a Senigallia contro la Maceratese. I cartellini gialli sventolati dal direttore di gara nella notte del Bianchelli hanno fatto scattare la squalifica per una giornata rispettivamente a Tittarelli, Alessandroni e Pasquini. Insomma sarà un attacco con molte defezioni quello che si presenterà a febbraio in Umbria per sfidare l’Atletico Bmg nel primo turno della fase nazionale di Coppa. Anche nella Maceratese un tris di squalificati: Iulitti, Giorgio Pagliari e Martedì. La società maceratese è stata sanzionata anche con un’ammenda di euro 300 "per aver alcuni propri sostenitori, durante la gara, lanciato all’interno del terreno di gioco alcuni bengala e petardi, causando la bruciatura del manto erboso, costringendo così il direttore di gara a sospendere per alcuni secondi l’incontro al fine di consentirne lo spegnimento e la rimozione", si legge nel comunicato 131 della Lnd Marche.