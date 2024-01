Eccellenza, Papa: "Sono felice per il cammino del Montefano"

"Sono soddisfatto dei cinque gol in campionato e dei due in Coppa Italia, magari ne avrei potuto avere 2 in più tra traverse e parate, ma sono ancora più soddisfatto dei 29 punti del Montefano". Filippo Papa, attaccante dei viola, è concentrato sul cammino della squadra che domani dovrà vedersela a casa del K Sport Montecchio Gallo. "Ci attende – aggiunge – una partita insidiosa perché i pesaresi sono una delle poche realtà imbattute sul proprio campo". All’andata il Montefano aveva incassato i tre punti in palio. "Ecco, non dovremo pensare a quella partita perché nel girone di ritorno le formazioni cambiano, si rinforzano e poi, come ho detto, loro sanno farsi rispettare sul proprio terreno". Il Montefano è terzo in classifica assieme allo stesso K Sport e al Montegranaro. "Noi dobbiamo pensare di gara in gara seguendo sempre le indicazioni dell’allenatore". È iniziata la seconda parte della stagione, la più difficile. "È complicato fare pronostici in un torneo così equilibrato in cui bastano 2-3 gare per cambiare tutto. Dall’Osimana in su tutte le formazioni possono recitare un ruolo significativo e niente è precluso a nessuno". L’attaccante è soddisfatto della scelta fatta in estate di unirsi al Montefano. "Mi ha colpito la forte sinergia tra le parti: tra società, tecnico, staff, squadra e tifosi. Magari a Montefano non ci sono certi numeri come in altre piazze, ma qui c’è una forte partecipazione da parte di tutti, c’è entusiasmo e non c’è pressione. Insomma, è un’isola felice".