Eccellenza: partita a senso unico contro Pietracuta. Il Granamica di Marchini fa poker. Ora il sogno della D è più vicino

Granamica nella storia. Grazie al nettissimo successo per 4-0 nella finale playoff del girone B di Eccellenza contro i romagnoli del Pietracuta, il team di Minerbio si qualifica infatti per la prima volta nella sua storia agli spareggi nazionali per salire in serie D. Sarà un percorso tutt’altro che semplice, ma già l’esserci arrivati rappresenta un traguardo incredibile, per non dire insperato, per il Granamica. Eh sì perché, la band magistralmente allenata da Davide Marchini è infatti per distacco (e per classifica stilata dal Crer) la squadra più giovane della categoria e, nonostante la linea verde e alcune difficoltà societarie, è stata capace prima di chiudere la stagione regolare al secondo posto, poi di aggiudicarsi la finalissima playoff che vale, appunto, l’approdo alla fase nazionale degli spareggi tra seconde.

Si inizierà il 26 maggio: non è ancora noto il nome dell’avversaria, dal momento che, in Toscana, i playoff sono ancora in corso. L’unica certezza è che il Granamica se la vedrà contro la vincente dei playoff del girone A della Toscana e che la prima sfida tra la giocherà tra le mura amiche (ritorno in trasferta il 2 giugno).

Ma tornando alla finalissima di girone, dopo un grande spavento iniziale rappresentato da una clamorosa traversa colpita dagli ospiti, la sfida si è trasformata in un monologo dei padroni di casa. Già al 7’, infatti, il Granamica si porta in vantaggio con Baldazzi che, servito da Finessi, aggira il portiere e deposita in rete.

La formazione ospite accusa il colpo e, al quarto d’ora, i padroni di casa trovano il raddoppio con Catozzo, bravo a raccogliere una respinta e ad insaccare con un bel piattone dal limite.

A inizio ripresa, la band di Marchini cala il tris con un gran diagonale di Melli e, al 22’, il Granamica trova addirittura il poker. E’ il giovanissimo (classe 2008) subentrato Pizzirani ad inserirsi bene in area al termine di una bella azione manovrata e a non lasciare scampo al portiere.

