Eccellenza, per i ragazzi di Zacchei la zona playoff è lontana solo un punto. Bux salva il Foiano a Pontassieve. Pari amaranto contro l’ultima

PONTASSIEVE

1

FOIANO

1

PONTASSIEVE: Morandi, Ramacciotti, Giannelli S., Fioravanti, Fani, Giannelli L., Cassai (76’ Pareggi), Fantechi, Bianchi (87’ Junior), Salvadori (58’ Corsi), Papini (71’ Batistini).

All. Marchionni.

FOIANO: Vassallo, Nannoni (55’ Bux), Tenti, Cacioppini, Fanetti, Bennati, Berneschi, Morasca (74’ Mazzi), Baccani (74’ Manchia), Biagi, Betti (85’ Adami).

All. Zacchei.

Arbitro: Carnevali di Prato.

Reti: 12’ Bianchi, 79’ Bux.

PONTASSIEVE - Termina con un pareggio la sfida giocata al "Comunale" di Pontassieve tra i padroni di casa e la Nuova Foiano. La squadra guidata in panchina da Marco Marchionni si porta in vantaggio al 12’ del primo tempo, al termine di una ripartenza efficace. La pressione va a buon fine e Papini serve Bianchi che batte il portiere degli ospiti Vassallo. Il pareggio degli aretini al 79’ con il nuovo entrato Bux. In una mischia la palla finisce sull’esterno e il seguente traversone attraversa tutta l’area per raggiungere il giocatore ospite, che anticipa Lapo Giannelli e realizza il definitivo 1-1. Il Pontassieve, più efficace nel primo tempo, cala nel corso della ripresa, anche per effetto della girandola dei cambi. Gli ospiti di mister Zacchei spingono nella ripresa, con un maggiore possesso del pallone, in particolare negli ultimi 20’, e raggiungono un pareggio che appare meritato. Il Foiano non trova i tre punti ma approfittando del passo falso del Mazzola Valdarbia resta a meno uno dal quinto posto.