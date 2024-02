Eccellenza, per il Terranuova c’è il Firenze Ovest alle 14,30. Esame Signa per Fani. Baldolini con la Rufina

Torna in campo l’Eccellenza con il calcio di inizio fissato alle 14.30 per una domenica ricca di insidie per le aretine. Vedi il Terranuova Traiana che deve lasciarsi alle spalle il match di Coppa Italia e soprattutto l’eventuale stanchezza per puntare all’intera posta in palio con il Firenze Ovest in casa e tentare così l’assalto al secondo posto occupato dal Signa. Per farlo però occorre l’aiuto della Castiglionese. Il Terranuova per mettere a segno il sorpasso deve vincere e sperare che i viola di Fani – a secco di vittorie da inizio dicembre – possano fare altrettanto contro i gialloblù. Partita delicata per Kameni (nella foto) e compagni visto che adesso si trovano a cinque punti dall’ultimo posto del trenino playoff, ovviamente forbice permettendo. Appena sopra c’è il Foiano di Filippo Zacchei. Gli amaranto sono reduci dalla sconfitta interna contro lo Scandicci che ha avuto come effetto un passo indietro in graduatoria. Adesso l’obiettivo è rialzarsi confidando anche sul fattore esterno visto che gli amaranto hanno ottenuto buona parte dei loro punti lontano dal proprio rettangolo verde. Avversario di giornata sarà la Rondinella Marzocco, formazione quanto mai indisiosa che anche all’andata creò più di un problema alla squadra di Zacchei.

Torna in campo anche la Baldaccio Bruni di Baldolini dopo aver osservato un turno di riposo. Per i biancoverdi ecco la sfida interna contro l’Audax Rufina, formazione che staziona nei bassifondi della graduatoria del girone B di Eccellenza. Obiettivo tre punti per prendere definiivamente il largo dalla zona rossa per i biancoverdi della Valtiberina. Ieri pomeriggio nel frattempo lo Scandicci ha fermato sullo 0-0 la capolista Siena che mantiene 13 punti di vantaggio sul Signa. Il quadro oggi si completerà anche con Colligiana-Mazzola Valdarbia, Pontassieve-Fortis Juventus e Asta-Lastrigiana. Osserverà un turno di riposo la Sinalunghese.