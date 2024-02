Eccellenza, per la Baldaccio sfida in casa del Signa. Fani all’assalto della Rondinella. Il Pontassieve ospita il Foiano

Mentre il Siena allunga ancora in vetta dopo la vittoria nell’anticipo sul campo dell’Asta per 3-0, oggi pomeriggio alle 14.30 toccherà a tutte le altre formazioni del gruppo B di Eccellenza. Per la Castiglionese appuntamento in casa della Rondinella Marzocco per interrompere un digiugno di vittorie va avanti da quasi due mesi con i viola di Fani scivolati nel frattempo a tre lunghezze dai playoff. Da capire se in attacco troverà ancora posto il nuovo arrivato Turrà o se invece ci sarà capitan Falomi a dirigere le operazioni offensiva. Il Foiano di Zacchei nel frattempo alle 14.30 sarà di scena in casa del Pontassieve, fanalino di coda, che sta provando a ridurre il gap dal penultimo posto per disattivare soprattutto la forbice. Per gli amaranto obbligo dei tre punti per inseguire l’ultimo posto utile per i playoff, adesso lontano due lunghezze. Per la Baldaccio Bruni di Baldolini invece impegno esterno a dir poco tosto sul campo del Signa, secondo della classe che sta conducendo un campionato a dir poco su ottimi livelli. Per la Baldaccio davvero un esame importante da vivere comunque senza assilli.

Per quanto riguarda le altre partite ecco Colligiana-Audax-Rufina, Scandicci-Mazzola e Sinalunghese-Lastrigiana mentre riposerà il Firenze Ovest.