Eccellenza: per mister Rossi è il quarto successo di fila. Correggese, ma chi ti ferma più?. Sbancato il campo dello Sporting

SPORTING SCANDIANO

1

CORREGGESE

3

SPORTING SCANDIANO: Tarabelloni, Valestri, Setti, Staiti, Maccabruni, Bonora, Barbieri M. (31’ st Barani), Waddi, Davitti, Barbieri L. (43’ st Saetti), Turrini (22’ st Zito). A disp. Antonioni, Lasagni, Giordano, Grisendi, Timperio, Romani. All. Delrio (Baroni squalificato).

CORREGGESE: Cipriani, Ghizzardi, Boilini, Galli, Caselli (30’ st Benedetti), Carini, Bassoli, Galletti (38’ st Vezzani), Antenucci (32’ st Luppi), Cappelluzzo, Leonardi (28’ st Errichiello). A disp. Piccinardi, Covili, Boccaletti, Truzzi, Casini. All. Rossi.

Arbitro: Palombi di Terni.

Reti: 22’ Cappelluzzo (C), 40’ Antenucci (C), 42’ rig. Davitti (S); 29’ st Antenucci (C).

Note: ammoniti Boilini, Caselli, Antenucci, Valestri e Barbieri M.

La Correggese centra il quarto successo di fila e sale al terzo posto della graduatoria. Ospiti avanti al 22’ con un diagonale di Cappelluzzo, prima del raddoppio di Antenucci (nella foto); nel finale del primo tempo Barbieri viene steso da Cipriani e l’arbitro fischia il rigore, realizzato da Davitti. Nella ripresa lo Sporting sfiora il pari con Staiti, fermato da Cipriani e dalla traversa. Poi è Antenucci a chiudere i conti.

"La squadra sta lavorando bene – ha commentato a fine gara il tecnico biancorosso – e sono contento di aver conquistato un’altra vittoria che ci permette di dare continuità ai risultati che stiamo ottenendo in queste settimane e che ci hanno fatto fare un bel salto in avanti in classifica. Chiaramente ci sono ancora tante cose che dobbiamo migliorare e su cui dobbiamo continuare a lavorare – ha concluso mister Rossi – come ad esempio la costruzione dal basso che ancora latita un po’ soprattutto in certi momenti della partita. Ora però archiviamo questa vittoria e pensiamo subito alla prossima gara visto che mercoledì ci attende una sfida cruciale in coppa".