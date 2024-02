Eccellenza. Perignano, Colombini debutta con 3 punti

FRATRES PERIGNANO

1

RIVER PIEVE

0

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Pennini, Porcellini (22’ st Martinelli), Arvia, Mancini, Petri, Freschi (50’ st Guarente), Zefi, Taraj, Rosi, Sciapi. All. Colombini.

RIVER PIEVE: Biggeri, Rossi (38’ st Ramacciotti), Lunardi (25’ st Bachini), Penco (14’ st Belluomini), Leshi, Di Giulio, Magera, Cecchini, Morelli, Pieretti (36’ st Tocci), El Haoudini. All. Pacifico.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.

Marcatore: 4’pt Zefi.

Perignano – Una gara combattuta che vedeva contrapporsi due squadre di media-alta classifica. Il Frates Perignano vincono, con in panchina il nuovo allenatore Colombini, e ci tenevano a dimostrare che la squadra era ancora in grado di dire la sua in campionato. La partenza dei locali è vivace e, dopo appena 4 minuti, da una iniziativa di Sciapi dalla linea di fondo campo parte la palla che giunge al limite dell’area a Zefi che supera il portiere Biggeri. Risponde il River Pieve con Morelli ma riesce a respingere la difesa perignanese. In questa fase ci sono occasioni da entrambe le parti. All’8’ opportunità per Rosi con la difesa ospite che devia in angolo. Al 30’ occasionissima per gli ospiti e questa volta ci pensa Petri a spazzare via la palla dalla linea di porta. Nella ripresa gran gioco a centrocampo con al 20’ una ghiotta occasione per i rossoblu per raddoppiare: il pallonetto confezionato da Rosi per poco no va in rete e colpisce la traversa. Un paio di minuti dopo il protagonista è il portiere locale Colucci che si oppone a Morelli deviando in angolo. Nel finale di partita il pressing alto dei Fratres Perignano costringe il River Pieve a difendersi. I rossoblu vanno più volte vicini al raddoppio e lo mancano per poco. Al 37’ Sciapi ben lanciato da Petri manca lo specchio della porta e lo stesso fa 3 minuti dopo ma questa volta è il portiere Biggeri a impedire il gol mettendoci del suo. Al 45’ occasione per pareGgiare per gli ospiti ma il tiro di Morelli è deviato sulla traversa da Colucci che consente ai Fratres Perignano di incassare una nuova vittoria.

Pietro Mattonai