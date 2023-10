Eccellenza. Perignano, passo falso. Stop contro il Cecina

SPORTING CECINA

2

FRATRES PERIGNANO

1

SPORTING CECINA: Cappellini, Fiorentini, Fiorini, Facenna, Startari, Lorenzini, Dignè, Bardini, Skerma (27’st Ghilli), Rovini (16’st Carlotti), Pallecchi (37’st El Falahi). All.Miano.

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Petri (16’st Zefi), Gemignani, Bernardini, Gamberucci, Mancini, Baggiani (16’st Porcellini), Ficarra, Taraj, Rosi (4’st Martinelli), Sciapi. All. Cristiani.

Arbitro: Lorenzi di Pistoia.

Marcatori: 12’ pt Fiorini, 20’ pt Baggiani, 19’ st Pallecchi.

CECINA – I rossoblu cecinesi alla ricerca della loro prima vittoria di fronte al loro pubblico centrano l’obiettivo proprio nella loro partita, ad oggi più difficile, contro i Fratres Perignano che si presentavano come leader della classifica. La partita finisce due a uno con la piena soddisfazione della compagine tirrenica ma i Fratres, incappati nella prima sconfitta stagionale, non hanno demeritato e hanno tenuto botta alla fame di vittoria che animava i locali. Avvio di partita con Taraj che, al 1’, servito da Sciapi, va alla conclusione ma il suo tiro sfiora il palo. Rispondono al 4’ i locali con Pallecchi che sorvola di poco la traversa della porta difesa da Colucci. Al 12’ lo Sporting Cecina si porta in vantaggio grazie ad una iniziativa di Fiorini che salta Petri e, dalla linea di fondo, batte il portiere ospite. Passano pochi minuti e, dopo un gol non concesso dall’arbitro per posizione di fuorigioco a Baggiani, i Fratres pareggiano il conto con lo stesso Baggiani che recupera palla nell’area piccola e riesce a battere Cappellini.

Nella seconda parte del primo tempo succede ben poco anche se il Perignano si dimostra più propositivo ma senza rendersi particolarmente pericoloso. Nella ripresa al 9’ ottima uscita di Colucci sui piedi del centravanti dek cecina Skerma lanciato a rete. Si può dire che è il preludio del gol del vantaggio dei locali che arriva al 19’. Pallecchi raccoglie al limite dell’area perignanese una respinta della difesa ospite e sfodera un gran tiro che non da scampo a Colucci. Il Cecina riesce a gestire il vantaggio raggiunto anche se in pieno recupero, al 48’, i Fratres Perignano hanno l’occasione per poter pareggiare. Cappellini esce a vuoto e consente a Sciapi di colpire la palla di testa ma la sua conclusione è debole e lo stesso portiere locale riesce a rimediare consentendo allo Sporting Cecina di condurre in porto una importante e preziosa vittoria.

Pietro Mattonai