ECCELLENZA. Petrioli e Taflaj fanno volare il Terranuova. I biancorossi giustiziano il Pontassieve

PONTASSIEVE

0

TERRANUOVA

2

PONTASSIEVE: Morandi, Gabbrielli, Giannelli S., Ramacciotti (65’ Serrotti), Fani, Giannelli L., Corsi, Salvadori (65’ Papini, 80’ Urbinati), Bianchi, Batistini (85’ Novelli), Latini (56’ Mannini). All. Marchionni.

TERRANUOVA: Fedele, Senzamici (56’ Viganò), Petrioli (86’ Arnetoli), Bega, Mannella, Cioce, Marini, Privitera, Ortiz Lopez (67’ Ceppodomo), Massai (85’ Mascia), Sacconi (46’ Taflaj).

All. Becattini (squalificato, in panchina Meniconi).

Arbitro: Galligani di Pistoia.

Reti: 51’ Petrioli, 79’ Ceppodomo.

PONTASSIEVE - Il Terranuova Traiana espugna il Comunale di Pontassieve e condanna i padroni di casa alla retrocessione aritmetica in Promozione. La squadra allenata da Marco Marchionni, staccata sul fondo della classifica, aspettava solo la certezza matematica al termine di una stagione negativa fin dalle prime giornate. Il primo tempo si conclude sullo 0-0, con i padroni di casa capaci di tenere testa ai più quotati avversari. Per i valdarnesi due traverse, la prima di Cioce e la seconda di Petrioli. Al 51’ però Petrioli porta in vantaggio gli ospiti dopo una leggerezza difensiva di Fani. Il Pontassieve potrebbe pareggiare subito, ma il colpo di testa di Corsi viene sventato da Fedele e il nuovo entrato Mannini non piazza il tap-in vincente. Al 79’ raddoppia il subentrato Ceppodomo, che spizza di testa un calcio d’angolo battuto da Taflaj. Per gli aretini all’attivo anche un altro legno nel corso del secondo tempo, con il palo colpito da Petrioli in avvio. Per il Pontassieve l’amaro passo indietro, per il Terranuova di Becattini un altro successo per proseguire la corsa verso il secondo posto in classifica attualmente diviso a metà con lo Scandicci che ieri ha vinto 4-1 in casa contro la Sinalunghese.