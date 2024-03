Eccellenza. Pietracuta in casa del Granamica Mercoledì in Eccellenza, il Sasso Marconi resta in testa dopo la vittoria con il Reno. Il Pietracuta sfida il Granamica, mentre Tropical e Vis Novafeltria affrontano Russi e Diegaro. Altri incontri in programma per la 30ª giornata.