Eccellenza. Pigini: "Sangiustese, in palio ci sono punti di vitale importanza»

"Dovremo fare attenzione ai particolari per conquistare quei punti che per noi sono di vitale importanza". È quanto dice Lorenzo Pigini (foto di N. Rapari), difensore della Sangiustese, in vista del match di domenica quando i rossoblù ospiteranno la K Sport Montecchio Gallo. "Ci attende – aggiunge – una della formazioni più forti del campionato, costruita per vincere e può contare su giocatori di assoluto valore". La Sangiustese ha 22 punti, alle sue spalle ci sono Montegiorgio e Azzurra Colli (20) con il Monturano Campiglione ultimo a quota 19: ecco quindi che assumono un valore enorme le gare contro K Sport e Montegranaro che chiuderanno la stagione. "È cresciuto – osserva Pigini – il livello del campionato e solo puntando a migliorarsi è possibile raggiungere gli obiettivi". La Sangiustese è reduce dal pareggio a Montegiorgio. "Siamo stati bravi a incanalarla per il verso giusto, poi ci hanno pareggiato in zona Cesarini. Però non possiamo ora piangerci addosso, c’è da farsi trovare pronti per la finale di domenica contro il K Sport".