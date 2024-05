Eccellenza Play-off. Per il Terranuova ora l’ostacolo è la Maccarese

Nel girone B dell’Eccellenza Toscana, quello in cui ha giocato la Robur, è stato il Terranuova Traiana a conquistare l’accesso alla fase nazionale dei play off. I biancorossi proveranno l’assalto alla Serie D, passando dalla porta di servizio: sulla loro strada la Maccarese, club laziale che ha chiuso la stagione regolare in vetta appaiata al Rieti e che ha visto sfumare la promozione nello spareggio finito ai supplementari 3-2. La sfida si disputerà sulla distanza dei 180 minuti: l’andata, a Terranuova Bracciolini, è in programma domenica prossima (ritorno il 2 giugno). L’altra toscana impegnata ai play off è la Cuoiopelli che dovrà affrontare la Granamica. Si qualificheranno al turno successivo le squadre che al termine dei due match avranno segnato il maggior numero di reti o, in caso di parità, più gol in trasferta. In caso di ulteriore parità si giocheranno i supplementari, previsti i rigori qualora non fossero segnate reti nei tempi extra.