Eccellenza Play-off. Terranuova-Signa. Domani la finale a Pontassieve

Andrà in scena domani allo stadio di Pontassieve la finale play-off del girone B di Eccellenza fra Terranuova Traiana e Signa. La sfida si giocherà regolarmente alle 15 e la vincente accederà agli spareggi nazionali con le altre seconde d’Eccellenza per la promozione in serie D 2024/25. La vincente di questa sfida giocherà domenica 26 maggio e domenica 2 giugno contro la seconda classificata del Girone A del Lazio (la perdente dello spareggio fra Maccarese e Rieti che si giocherà domenica prossima per la promozione in serie D). Accede al turno successivo la vincente del match, in caso di parità al 90’ verranno giocati i supplementari e in caso di ulteriore parità, risulterà vincente il Terranuova (che non ha giocato il primo turno playoff visto il margine di 18 punti sulla Colligiana quinta) per la miglior posizione in classifica in stagione regolare. Nel girone A di Eccellenza Toscana, vinto dal Tuttocuoio, si giocano invece le semifinali: domani scendono in campo Camaiore – Zenith Prato (terza contro quarta) e Cuoiopelli, giunto secondo, contro River Pieve, arrivato quinto. Accedono alla finale le vincenti o in caso di parità al 120’ le padroni di casa.