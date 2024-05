Eccellenza Play-off. Terranuova-Signa finisce in parità. Ridono i valdarnesi

Si è giocata ieri allo stadio stadio di Pontassieve la finale play-off del girone B di Eccellenza fra Terranuova Traiana e Signa sfida valida per accedere agli spareggi nazionali con le altre seconde d’Eccellenza per la promozione in serie D 2024/25. Il finale di 1-1 permette ai valdarnesi aretini di sfidare domenica 26 maggio e domenica 2 giugno il Maccarese, uscito perdente dello spareggio contro il Rieti. Nel girone A di Eccellenza Toscana, vinto dal Tuttocuoio, si giocavano invece le semifinali: Camaiore – Zenith Prato (terza contro quarta) è terminata 2-1 per gli ospiti mentre la sfida tra Cuoiopelli, giunto secondo, e River Pieve, arrivato quinto ha visto prevalere sempre per 2-1 i padroni di casa. In D invece era il giorno di Grosseto-Livorno e Gavorrano-Tau Altopascio. Il Tau ha vinto 3-1 in casa dei maremmani di Masi mentre la sfida tra Grosseto e Livorno è finita 3-2 per la formazione di Malotti. Vantaggio maremmano all’11’ con Marzierli, raddoppio al 26’ con Rinaldini prima della rete labronica del capitano (33’) Luci. Passano due minuti e ancora Marzierli segna per il Grosseto. Nel finale Frati accorcia ma non basta. La finale playoff del girone E di serie D sarò quindi Grosseto – Tau Altopascio