Eccellenza - Play out giorne B: la spunta Asta Taverne. Discepolo condanna l’Ovest. Il forcing non evita la retrocessione L'Asta Taverne sconfigge il Firenze Ovest con un gol di Discepolo al 38'. Il Firenze Ovest lotta ma non riesce a rimanere in Eccellenza, nonostante le occasioni create.