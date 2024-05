Eccellenza Play out. Lanciotto, salvezza di rigore. Decisivi i supplementari

VALD.MONTECATINI

1

LANCIOTTO CAMPI

2

(dopo tempi supplementari)

VALD.MONTECATINI: Gega, Coselli, Lici (94’ Gamberucci), Fanti, Fedi, Torracchi, Rosati, Lucchesi, Ba, Bibaj (100’ Bacci), Pratesi. All.: Pellegrini.

LANCIOTTO CAMPI: Brunelli, Benelli, Esposito Goretti (94’ Bonciani N.), Amerighi (100’ Cassiolato), Mazzanti, Bambi, Gasparini (101’Fedi), Verdi, Cecchi (74’ Afelba), Ascolese (88’ Fedi), Frezza. All.: Guidi.

Arbitro: Mascelloni di Grosseto. Marcatori: 30’ Cecchi, 32’ Pratesi, 120’ rig. Afelba.

MONTECATINI – Nello spareggio play out del girone A di Eccellenza, il Lanciotto Campi è riuscito a chiudere il discorso salvezza solo all’ultimo tuffo del 2° tempo supplementare. Quando per i campigiani sembrava impossibile evitare di tornare in Promozione, (al Montecatini per salvarsi bastava il pari) nell’ultimo affondo il Lanciotto guadagnava un penalty per un fallo di mano in area di Torracchi, poi espulso. Dal dischetto, Afelba regalava la palla gol che vale la permanenza in categoria. Durante l’arco dei 90 regolari, era passato per primo il Lanciotto con Cecchi su servizio di Esposito Goretti. Due minuti dopo, il pareggio di Pratesi, un diagonale imprendibile per il portiere Brunelli. Nonostante ottimi movimenti e idee, davanti le due squadre sono state poco incisive. Per consacrare la vincitrice ci sono voluti i supplementari.

G. Pul.