Eccellenza. Poker del Medicina. Il Masi è travolto

MEDICINA FOSSATONE: Tonini, Bertoni, Castagnini, Monaco (27’ st Commissari), Rubino (8’ st Xhuveli), Musiani, Ferretti, Pasotti (24’ st Merighi), Barbaro (8’ st Sansonetti), Boschi (37’ st Liverani), Fogli. A disposizione: Samori. All.: Geraci.

MASI-VOGHIERA: Battara, Valesani, Di Bari, Maneo, Quarella (1’ st Salonia), Bellisi (1’ st Toffano), Grimandi (15’ st Righetti), Medi (40’ st Nappi), Fregnani (15’ st Maione), Vanzini, Bonenti. A disposizione: Campi. All.: Galletti.

Arbitro: Ricciardi di Rimini.

Reti: 8’ pt Fogli (Me), 17’ pt Boschi (Me), 44’ pt Boschi (Me), 45’ st Commissari (Me).

Note: ammoniti: Rubino (Me), Fogli (Me), Quarella (Ma).

Il Medicina Fossatone conclude il girone d’andata e l’anno con una convincente vittoria di fronte al proprio pubblico. A farne le spese è il Masi Torello Voghiera. Dopo appena 8’ minuti passa in vantaggio la squadra di casa: verticalizzazione di Bertoni per Ferretti, che poi serve Fogli al debutto assoluto con la maglia giallorossa, supera Maneo entrando in area e col destro incrocia e spedisce il pallone in rete. Continua il forcing dei locali, che prima sfiorano il raddoppio su calcio d’angolo insidioso di Ferretti che sfiora la traversa. Al 17’ il raddoppio: errore in disimpegno di Valesani, serve Boschi che, dai 20 metri conclude a rete, traversa e palla oltre la linea. Si passa al 33’ quando il Medicina sfiora il tris: uscita maldestra di Battara su corner di Ferretti con Valesani che, nel tentativo di respingere, colpisce la traversa sfiorando l’autogol. Al 44’ arriva il tris: un pallone alto in area viene raccolto da Boschi, che conclude in rovesciata trovando la coordinazione giusta, spedendo all’angolino. Si passa alla ripresa. Si abbassano i ritmi nella fase iniziale. Al 18’ la spaccata di Xhuveli, servito da Ferretti, termina di poco a lato. Reazione del Masi Torello con Vanzini, che non sfrutta l’errore in uscita di Castagnini calciando fuori. Lo stesso Vanzini, il pių attivo degli ospiti, ha una chance anche al 32’ ma il tiro incrociato termina alla destra del palo per centimetri. Nel finale arriva il poker giallorosso: il tiro di Xhuveli viene respinto da Battara e Commissari, da poco entrato, si avventa sul pallone segnando il gol del 4-0.