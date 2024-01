Eccellenza. Pomeriggio di sfide importanti in chiave play-off per Montespertoli e Fucecchio

Due gli incontri di cartello in questa 3ª giornata del girone A di Eccellenza per le squadre del circondario (fischio d’inizio alle 14.30). Stiamo parlando delle sfide in chiave play-off Montespertoli-River Pieve e Zenith Prato-Fucecchio. Partiamo dal primo match, in programma al Molino del Ponte di Baccaiano, dove i gialloverdi ospitano il sempre ostico River Pieve. La squadra di mister Sarti ha 2 punti di vantaggio, ma in trasferta i garfagnini vengono da un pari e 2 vittorie di fila senza subire gol. Dal canto loro, capitan Maltomini e compagni devono provare a riscattare il ko di Perignano, dove comunque la prestazione non è certo mancata. Uno squalificato per parte: nelle fila montespertolesi mancherà il difensore Corradi, mentre in quelle ospiti non ci sarà il centrocampista Penco. All’andata finì a reti bianche. Al Chiavacci di Prato, invece, gara affascinante per il Fucecchio sul campo dello Zenith Prato, una delle compagini più attrezzate della categoria. I pratesi sono quarti con 27 punti, ma hanno solo 2 lunghezze di vantaggio sui ragazzi di mister Dell’Agnello, che sono una delle squadre più in forma del momento: 5 vittorie, di cui 3 consecutive nelle ultime settimane, e 4 pari in 9 uscite. Nello stesso periodo, comunque, anche lo Zenith ha messo insieme 5 successi e 3 pari, perdendo solo col River Pieve. All’andata al Corsini finì 1-1. Trasferta complicata invece per il Castelfiorentino, che ha però assoluto bisogno di punti per mantenersi in corsa per la salvezza. Il team di mister Scardigli sarà infatti di scena al Pertini di Ponte Buggianese, contro una formazione che in classifica ha più del doppio dei suoi punti. I padroni di casa vengono dal brillante successo di Camaiore, ma in casa non vincono dall’impresa contro l’ex capolista Cuoiopelli dello scorso 22 dicembre. Il Castelfiorentino non vince fuori da oltre 3 mesi, ma ha colti pari importanti a Massa e Montespertoli.