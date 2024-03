Eccellenza. Ponte a Perignano, Montecatini col Fucecchio

Messo da parte lo sfortunato derby-salvezza, pareggiato in extremis al "Pertini" col Valdinievole Montecatini, il Ponte Buggianese torna in campo per sfidare la Fratres Perignano. Oggi al "Matteoli" non sarà semplice per i pontigiani. Da qui alla fine del campionato mancano infatti solo cinque turni e la classifica della squadra bianco-rossa è sempre un po’ delicata. Fare punti è necessario, se non si vogliono giocare le ultime gare con l’acqua alla gola. Ma occhio alla voglia di riscatto di un Perignano che ha perso ben tre delle ultime quattro gare giocate, scivolando così al decimo posto in classifica. "Questa settimana i ragazzi si sono allenati bene – ha detto il diesse Attilio Sensi –. Ho visto sia loro che il nostro mister abbastanza carichi. L’impegno che dovremo fronteggiare è molto delicato, così come ogni gara che andremo ad affrontare da qui fino alla fine del campionato. Dovremo giocare col Perignano, una squadra costruita per vincere il campionato – ammonisce –, che ultimamente però ha avuto una serie di battute d’arresto che hanno un po’ compromesso la loro classifica". Sempre Sensi ha poi aggiunto: "Sono degli avversari tosti, pronti a lottare ancora, per poter raggiungere i play-off. Noi andremo a casa loro, consapevoli della nostra forza e pronti a fare una grandissima partita per portare a casa un risultato positivo".

A Montecatini arriva invece il Fucecchio dell’ ex direttore sportivo Fabrizio Giovannini, per quello che è l’ ultimo appuntamento prima della pausa. Il campionato riprenderà infatti domenica sette aprile poiché in mezzo verrà disputato il torneo delle Regioni quale competizione organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti e riservata a Rappresentative giovanili regionali. Per quest’oggi la Valdinievole è attesa per un altro appuntamento importante per fare punti e non farsi schiacciare dalla forbice che toglierebbe i biancocelesti dagli spareggi play-out. Il pareggio di domenica scorsa nel derby di Ponte ha riportato morale nello spogliatoio e la squadra è pronta a dare il massimo per mettere in cassa tre punti, anche perché essendo a 24, col Lanciotto a 27, il Ponte a 30 e il Fucecchio a 33, tutto è ancora possibile, bisognerà non fare passi falsi con i punti ancora a disposizione, altrimenti tutto può andare davvero alle ortiche. Il mister Ennio Pellegrini è ottimista: "Vedremo chi sta meglio – ha commentato – perché abbiamo qualche acciaccato, in attacco saranno tutti a disposizione ma sarà una partita difficile, perché il Fucecchio ha dei giocatori importanti e vorranno fare la partita. Domenica scorsa i ragazzi si sono comportati bene e potevamo anche vincere – ha concluso – speriamo di farlo prima possibile".

Incerpi-Lo Iacono