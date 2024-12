Eccellenza. Ponte Buggianese nel tunnel: "Attendiamo qualche rinforzo»

Un gol di Cito ha condannato il Ponte Buggianese alla sconfitta per 1-0, nel match salvezza giocato al "Pertini" contro il Certaldo. Una gara difficile per i biancorossi, se si analizzano le tante assenze che i pontigiani avevano in rosa e un mercato invernale che stenta a decollare. I dieci punti fin qui conquistati sono pochi e prima che arrivi la sosta c’è da giocare col Camaiore capolista e col Castelnuovo Garfagnana, che sta lottando per i play-off. Il discorso salvezza per il Ponte Buggianese inizia a farsi difficile, purtroppo, ma guai a farsi prendere dallo sconforto. Il dirigente Gianni Sensi è al lavoro per tenere la barra dritta: "È sinceramente difficile andare ad analizzare una gara così. C’è di sicuro un po’ di rammarico. Però va detto che la rosa che abbiamo a disposizione è questa e che nonostante tutte le difficoltà che stiamo attraversando, la squadra sta davvero dando tutta se stessa. Bisognerebbe fare di più – ha aggiunto – anche perché finire il girone d’andata con soli 10 punti non è certo il massimo. Però non dobbiamo demoralizzarci. Dobbiamo continuare a lottare, pensando già alle prossime due gare in trasferta che chiudono l’anno. Affrontiamo il Camaiore e il Castelnuovo Garfagnana: speriamo che dal mercato arrivi qualche rinforzo – ha concluso Sensi –, soprattutto nei reparti dove abbiamo necessità".

Simone Lo Iacono