Eccellenza. Ponte Buggianese, un punto buono per ripartire. Montecatini, Tocchini "confermato» dopo la debacle

Doveva arrivare una pronta reazione in casa Ponte Buggianese e così è stato. La formazione allenata da Gutili ha pareggiato per 1-1 contro la River Pieve al "Pertini", giocando una buona gara nonostante le numerose e pesanti assenze. Il gol del pari di Giannini, arrivato dopo quello del vantaggio ospite, porta a quota 15 punti i pontigiani, fermi adesso al nono posto nella classifica del girone A d’Eccellenza. "Pareggio giusto – ha detto mister Gutili –. E’ arrivato contro una squadra attrezzata. La reazione, dopo lo sconfitta contro la Geotermica, c’è stata. Quella sconfitta era maturata per certi versi per demeriti nostri. I ragazzi hanno dato la giusta risposta sul campo. Ma io sono consapevole che, quando mettono in campo gli ingredienti giusti, possiamo giocare alla pari contro tutti. Siamo anche andati sotto, ma abbiamo reagito – aggiunge – e dopo il pari siamo stati inoltre pericolosi in alcune situazioni. Il tutto nonostante avessimo delle emergenze in alcuni reparti. Però chi ha giocato ha fatto il suo dovere. Sono soddisfatto – conclude –, ma penso che faremo qualcosa". Sul mercato, s’intende.

Quella di Prato è per la Valdinievole Montecatini la terza sconfitta della settimana , subìta anche in modo pesante e gli undici gol presi nelle tre partite devono fare riflettere sugli errori che sono stati commessi. Contro lo Zenith il 5-0 parla da solo, anche se è chiaro che il gol subito nei primi secondi ha scombinato i piani tattici della squadra, che ora è scivolata ai margini della zona play out. "È così – commenta il direttore sportivo Simone Mariotti – essere andati subito sotto, con a stretto giro il raddoppio, ci ha mandato fuori fase. I ragazzi hanno cercato di reagire e sono andati sotto rete un paio di volte, poi il terzo gol ci ha tagliato definitivamente le gambe. E’ un periodo dove le cose non girano come dovrebbero – ha aggiunto il dirigente termale – le troppe assenze hanno condizionato il gioco di inizio stagione e proprio per questo mister Tocchini non è in discussione anzi, ci sarà anche la stagione 2024-25. Ora testa a domenica quando arriverà la Massese – conclude – che per l’ occasione giocheremo sul campo di Monsummano anziché sul nostro ’Daniele Mariotti’".

Incerpi–Lo Iacono