Eccellenza. Posta in palio preziosa in Fucecchio-Montespertoli

Il weekend prima di Natale sarebbe dovuto essere libero, ma il rinvio della giornata dello scorso 5 novembre a causa dell’alluvione che colpì la nostra Regione, ha portato la Figc Toscana ha concentrare in questi giorni i vari recuperi. Per quanto riguarda le squadre locali impegnate nel girone A di Eccellenza la prima a scendere in campo sarà il Castelfiorentino United, che domani alle 16 ospita al Neri la Geotermica. Un incontro tanto delicato quanto mai importante per la corsa salvezza dei ragazzi di mister Scardigli. Con i loro 8 punti, infatti, i gialloblù valdelsani sono penultimi con una sola lunghezza di vantaggio proprio sulla Geotermica. Potrebbe essere la gare delle prime volte visto che i padroni di casa sono ancora in cerca del primo successo davanti al proprio pubblico, mentre i pisani non hanno ancora mai vinto in trasferta (appena un punto lontano da Larderello.

Grande attesa, comunque, anche per la sfida del Corsini tra Fucecchio e Montespertoli. I bianconeri di Dell’Agnello sono una delle formazioni più in forma (2 vittorie e 3 pari nelle ultime 5 uscite), e in casa non prendono gol da 422 minuti. Dal canto loro i gialloverdi di Sarti, che hanno però perso l’attaccante Imbrenda passato al Camaiore, sono reduci dalla strepitosa vittoria in casa della capolista Cuoiopelli e sono ancora imbattuti in trasferta. Cioni e Falconi gli ex in campo con il Montespertoli e Mhilli con il Fucecchio.