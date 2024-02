Eccellenza, Prima e Seconda categoria. Camaiore a Santa Croce contro il suo grande ex Viola. Forte in casa col Serricciolo. E c’è il derby a Sterpi

In Eccellenza la 22ª giornata (7ª di ritorno), che si è aperta ieri con l’anticipo del sabato River Pieve-Castelfiorentino (4-1), oggi vedrà come big-match alle 14.30 Cuoiopelli-Camaiore. Al “Masini“ di Santa Croce sull’Arno dirigerà Simone La Luna di Collegno, coi guardalinee Enea Furiesi di Empoli e Francesco De Feudis di Firenze. Assenze pesanti nel Camaiore, cui mancheranno di certo per infortunio capitan Biagini, bomber Geraci e il terzino sinistro 2004 Nazzaro. Rimane invece in dubbio il difensore centrale 2003 Velani. Nella Cuoiopelli seconda della classe (a -2 dalla capolista Tuttocuoio) ma reduce dalla sconfitta nel derby col Fucecchio sono out per squalifica Lici, Bagnoli e Petronelli... ma spicca il grande ex Matteo Viola, che è+ stato per un decennio a Camaiore diventadone pure il capitano.

In Prima categoria (21ª giornata nonché 6ª di ritorno) nel girone A il Forte dei Marmi alle 15 riceve in via Versilia il Serricciolo (arbitro Livio Iacobellis di Pisa) mentre sono fuori Capezzano a Corsagna (Alfonso Oliva di Lucca) e Corsanico a Marlia contro la Folgor (Francesco Nocciolini di Prato). Nel girone B la rigenerata Torrelaghese al “Martini“ ospita il Montenero (Muhammad Subhan di Pontedera).

In Seconda categoria (pure qui 21ª giornata e 6ª di ritorno) il piatto forte è il sentitissimo derby camaiorese che sarà alle 15 in via Fonda a Sterpi fra Sporting Camaiore e Lido di Camaiore (designato il fischietto Michele Marsili di Viareggio). Il Massarosa cerca immediato riscatto in trasferta col SanVitale Candia (Ludovico Cravini di Livorno).