Eccellenza, Prima e Seconda: i play off. Per sei da oggi inizia una lunga serie di finali

Finali dei play off... ma non finisce qui. O, meglio, non finisce qui per le vincenti. Perché ci saranno ancora spareggi interregionali per la Cuoiopelli se supererà lo scoglio Zenith Prato e regionali per le compagini di Prima e Seconda categoria. Andiamo con ordine e soprattutto per categoria.

La Cuoiopelli gioca la finale dei play off del girone A di Eccellenza Toscana a Larciano (inizio ore 16) contro lo Zenith Prato. I biancorossi di Falivena, che ritrovano Sgherri, ma perdono lo squalificato Lici (fermato per tre turni dal giudice sportivo dopo la mezza rissa in campo di domenica scorsa contro il River Pieve) hanno due risultati dalla loro parte: la vittoria e il pareggio dopo i tempi supplementari. Chi vince oggi tra Cuoiopelli e Zenith giocherà la prima finale interregionale contro il Granamica, compagine che si è classificata al secondo posto del girone B dell’Eccellenza emiliano romagnola. Andata e ritorno come l’ulteriore e ultimo impegno di questi play off infiniti contro la vincente tra Marche (Castelfidardo) e Lazio (Pomezia).

In Prima categoria è derby della Valdera tra Selvatelle e Forcoli per la finale play off del girone B che verrà disputata in campo neutro (inizio alle 16) sul terreno del Redini di Cascina. Anche per questa finale vale la regola che la squadra meglio piazzata in classifica (Selvatelle) ha due risultati su tre al termine dei tempi supplementari. La vincente andrà a comporre il sestetto delle vincenti degli spareggi dei sei gironi toscani di Prima categoria per un ulteriore turno di play off al termine del quale le vincenti acquisiranno il diritto a salire Promozione o a comporre una classifica di merito per l’ammissione al campionato superiore. La stessa logica che vige anche per la Seconda categoria che vede impegnate nelle finali dei play off Sextum Bientina e Montecarlo (girone B) sul campo neutro Masini di Santa Croce, Volterrana e Rosignano Solvay sul neutro del Di Lupo di Santa Maria a Monte e Acciaiolo-Ponte a Cappiano sul neutro di Calci. Chi passa va al sorteggio per gli abbinamenti tra le undici vincenti con otto scontri diretti e un trangolare a tre.