ECCELLENZA, PROMOZIONE, 1^ E 2ª CATEGORIA. Canaletto-Don Bosco, clima da derby al ’Tanca’. Il Follo inizia la marcia verso il titolo regionale

Battute finali nei campionati calcistici dilettantistici. Ultima giornata in Eccellenza dove la Forza e Coraggio (retrocessa da tempo in Promozione) in settimana è stata multata di 600 euro, con un punto di penalizzazione e sconfitta a tavolino per 3-0 per non essersi presentata al match sul campo della Cairese. Oggi i graziotti cercheranno di chiudere la stagione con un risultato positivo al ‘Cimma’ con l’Arenzano. Ultima giornata anche in Promozione dove spicca il derby del ’Tanca’ tra Canaletto e Don Bosco. In Seconda categoria mancano, ancora due giornate: la capolista Riomaior è ferma per il turno di riposo.

ECCELLENZA

Forza e Coraggio-Arenzano (Pagliari ore 16.30 arbitro Falamischia di Savona, assistenti Torrero e Santina Delfino di Genova).

PROMOZIONE

Cadimare-Vallescrivia (Pieroni Pieve 15; Esposito di Spezia), Canaletto Sepor-Don Bosco (Tanca 15 Minniti di Genova), Beverino-Caperanese (Colombo Beverino 15 Gardella di Chiavari) Magra Azzurri-Psm Rapallo (Camaiora Santo Stefano Magra 15 Trabucco di Chiavari), Molassana-Levanto (Boero Genova Molassana 15 Marchetti di Chiavari), Rapallo Rivarolese-Tarros Sarzanese (Macera Rapallo 15 Bruzzone di Genova).

PRIMA CATEGORIA

Semifinale di andata per il titolo ligure tra le vincenti dei gironi: Calvarese-Follo (Cicagna, 15, Romeo della Spezia). Ritorno il 4 maggio alle 18 al Ferdeghini. Semifinali play-off: Marolacquasanta-Segesta (Tanca 17 Brizzi di Spezia).

SECONDA CATEGORIA

Bolanese B-Speziasportale (Bertolotti Bolano 10.30 Ciuffardi di Spezia), Calcio Popolare Spezia-Ceparana B (Tanca 10.30 Ravenna di Chiavari), Nave-Lerici (Castelnuovo Magra 10.30 Ricci di Spezia), San Lazzaro Lunense-Mamas Giovani (Cristoni San Lazzaro 10.30 Coccoluto di Spezia), Santerenzina B-Romito Magra Auser (Falconara San Terenzo 10.30 Guidi di Spezia), riposano Polisportiva Monterosso e Riomaior.