ECCELLENZA & PROMOZIONE. Giovani in quota e obbligo. Un sondaggio tra le società Per la stagione sportiva 2024/25, la Lega Nazionale Dilettanti lascia ai Comitati Regionali la decisione sull'obbligo di far giocare giovani nei campionati di Eccellenza e Promozione. La Serie D riduce gli Under obbligatori da 4 a 3, ma conferma il supporto ai settori giovanili.