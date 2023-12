Eccellenza. Questo Camaiore continua a volare. Vittoria e sorpasso sul Perignano

camaiore

3

FRATRES PERIGNANO

2

CAMAIORE (4-3-1-2): Barsottini; Borgia, D’Alessandro, Zambarda, Crecchi; Adami (14’ st Ricci), Anzilotti, Da Pozzo; Biagini (37’ st Arnaldi); Geraci (29’ st Imbrenda), Kthella (14’ st Amico). All. P. Cristiani (squalificato; in panchina Menichilli).

FRATRES PERIGNANO (3-5-2): Gliatta (1’ st Colucci); Gamberucci, Gemignani, Mancini; Zefi (29’ st Baggiani), Rosi (43’ st Vitillo), Arvia, Ficarra, Pennini; Taraj (22’ st Raffi), Sciapi. All. E. Cristiani.

Arbitro: Poggianti di Livorno.

Reti: 5’ pt Geraci (C), 17’ Anzilotti (C), 30’ Ficarra (F), 33’ Geraci (C); 3’ st Sciapi (F).

Note: gialli a Barsottini, Anzilotti e Baggiani; angoli 5-2; recupero 2’+2’ pt e 5’ st.

CAMAIORE – Pietro inguaia Enrico. Ma c’è molto di più della sfida “fratricida“ di casa Cristiani. C’è un Camaiore che da quando ha il nuovo allenatore ha ritrovato un entusiasmo di gruppo pazzesco e ridisegnato la propria classifica in un modo che oramai sembrava impensabile. Ieri è arrivata la 5ª vittoria nelle ultime 7 partite utili (con Pietro Cristiani, imbattuto, sono ben 17 i punti fatti sui 21 disponibili) ed ha consentito ai bluamaranto di sorpassare il Fratres Perignano pure in zona playoff, insediandosi momentaneamente al terzo posto e accorciando dalla vetta che adesso dista “solo“ 8 punti e non più 14 (la Cuoiopelli capolista, in cui milita il grande ex Viola, ha perso ieri a Ponte Buggianese la sua seconda di fila).

La super-sfida del Comunale si mette subito bene per i padroni di casa che approfittano di un’uscita maldestra del portierino 2004 Gliatta (che Enrico Cristiani aveva lanciato tra i pali al posto del solitamente titolare Colucci, reduce da problemi in settimana... ma poi entrato nella ripresa) che spiana la strada all’1-0 di Geraci. La replica immediata degli ospiti è in un colpo di testa alto di Sciapi (che vivrà poi una giornata in ombra). Il raddoppio camaiorese è un chirurgico palo-gol di Anzilotti. I bluamaranto potrebbero fare il 3-0 con Geraci e invece un attimo dopo, alla mezz’ora, vedono riaprirsi il match con la zampata di Ficarra su assist di Taraj dopo il malinteso Zambarda-Barsottini. Il tris comunque arriva ancora con Geraci, lanciato da un super Da Pozzo. In avvio di ripresa il Perignano (passato dal 3-5-2 al 4-3-1-2) riaccorcia con Sciapi e subito dopo sbatte sulla traversa, sfiorando il 3-3 con Rosi. Il match si fa nervoso e spezzettato. Il Camaiore resiste e vince.

Simone Ferro