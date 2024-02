Eccellenza: qui Camaiore, 8 clean-sheet in 13 partite. Con Cristiani è bunker. Barsottini fa miracoli

La risalita in classifica del Camaiore, che aveva subito una brusca frenata in avvio di girone di ritorno (quando i bluamaranto dopo la sosta fecero solo un punto in tre gare), è ripresa alla grande con la solita cifra distintiva della gestione Pietro Cristiani vale a dire il non prender gol. Da tre partite di fila i camaioresi hanno ripreso a tener la porta inviolata... e con quello di domenica fanno ben 8 clean-sheet sulle 13 gare in cui alla guida tecnica c’è l’allenatore di Staffoli.

Il 2-0 ottenuto nel fango di domenica al Comunale contro la terza della classe Montespertoli porta le firme del "polpo" Amico (mai come quest’anno centrocampista-goleador con già 6 centri all’attivo in stagione) e Imbrenda su rigore (per lui 7° sigillo nell’annata di cui 2° col Camaiore dopo i 5 che aveva realizzato nella prima metà d’annata col Montespertoli che ora ha punto da ex) ma anche quelle della tenuta difensiva dato che il migliore in campo è stato il portiere massese Barsottini, autore sullo 0-0 di un intervento fantastico. E davanti a lui la coppia centrale D’Alessandro-Zambarda. Nonostante le assenze di Arnaldi, Velani, Nazzaro e capitan Biagini e poi l’infortunio (fastidio muscolare) di Geraci al 30’ la squadra col 4-3-1-2 ha girato bene confermando solidità e concretezza, passando poi a 3 dietro nella ripresa contro il Montespertoli.