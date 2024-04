Eccellenza: qui Camaiore. Barsottini taumaturgico a Cecina: che miracoli!

I gol li hanno fatti gli attaccanti (Kthella e Geraci) portando il Camaiore sul 2-0 ma poi per conservare almeno il punto contro un grande Sporting Cecina spumeggiante nel suo gioco offensivo ci è voluto il miglior Marco Barsottini possibile. Al rientro dal turno di stop per squalifica, il 27enne portiere carrarino ex Massese è stato l’uomo-partita del Camaiore nel 2-2 a Cecina.

Marco, che parate hai fatto?

"Eh, sì, belle dai (ride, ndr). Sono contento della mia prestazione personale... ma un po’ meno per il risultato finale perché speravo di vincere. Però il pari è giusto, in una partita “da tripla“ che potevamo anche perdere".

Qual’è stato il tuo intervento più complicato e bello dei diversi che hai sfoderato?

"Credo quello sul sinistro ravvicinato a botta sicura di Skerma perché la palla ha rimbalzato in area di rigore in mezzo a tante gambe e lui è stato bravo a calciare forte a mezz’altezza. Io sono stato reattivo e l’ho deviata d’istinto in calcio d’angolo".

Che partita è stata?

"Bellissima, giocata a viso aperto sia da noi che da loro su un campo in sintetico molto bello e con un gran tifo. Il Cecina sapevamo essere una squadra forte, specialmente in casa sua. Non a caso è uno dei migliori attacchi del campionato. Noi avevamo preparato alcune situazioni per fargli male là dove sapevamo che potevano soffrire. E infatti siamo stati bravi a far due gol su azioni preparate. Mister Cristiani ci tiene molto alla fase offensiva. Poi potevamo gestir meglio il doppio vantaggio acquisito. Ma sul campo di Cecina mi sento di dire che questo preso è un buon punto. La gara poteva finire anche 4 a 4. Siamo stati bravi nella fase di non possesso palla avendola impostata in ripartenza e sfruttando le occasioni".

E adesso vi attendono le ultime due partite di regular season prima dei playoff che per voi sono diventati sicuri.

"Sì, sono sicuri matematici... ma noi vogliamo arrivarci da secondi per farli in posizione di vantaggio avendo i 2 risultati su 3 a disposizione nella singola partita oltre al fattore campo".