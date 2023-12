Eccellenza - Recupero. River Pieve cerca gloria a Cecina

River Pieve oggi in trasferta per la partita di recupero della nona giornata contro lo Sporting Cecina. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14,30. Arbitrerà l’incontro Simone Ferrara della sezione di Piombino.

I biancorossi vengono dalla straripante vittoria (per ben 4 a 0) contro la Pro Livorno Sorgenti e cercheranno di confermare il buon stato di forma dimostrato nelle ultime gare. Malgrado le numerose partenze avvenute durante questa sessione di calciomercato (in primis quella di Canessa), il River sta mostrando grinta e voglia di vincere.

"Dobbiamo continuare su questa strada – afferma il ds Roberto Bacci – . Anche i nuovi acquisti, Pieretti e Morelli, stanno andando molto bene. Contro lo Sporting Cecina non sarà facile. Avremo di fronte una buona squadra che venderà cara la pelle". Molto probabile che Fanani riconfermi gli undici titolari di domenica scorsa, con Morelli in attacco.

Guardando alla classifica, il River si trova in nona posizione con 18 punti, a pari merito con Fucecchio e Lanciotto Campi, davanti alla Massese (17) e dietro al Ponte Buggianese e allo Sporting Cecina (entrambe a quota 20). La prossima partita dei biancorossi è prevista per domenica 7 gennaio, fuori casa, contro la capolista Cuoiopelli.

Federico Santarini