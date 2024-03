Eccellenza. Reno fermata da pali e arbitro. Il Sasso Marconi non perdona

Sasso Marconi

2

Reno

0

SASSO MARCONI: Celeste, Tarozzi, Montanaro, Cinquegrana, Fiore, Geroni, Galassi, Bonfiglioli, Melloni, Monti, Jassey. A disp.: Brandani, Romagnoli, Charfedine,Venturi, Gianotti, Mazzei, Mekhchane, Oubakent, Rinieri. All. Malaguti.

RENO: Antonini, Leone, Diallo, Tassinari, Innocenti, Alberani, Renzi, Francisconi, Frisari, Noschese, Filippi. A disp.: Miserocchi, Minieri, Felloni, Bolognesi, Ferri, Selvatico, Cepa, Centofanti, Tabanelli. All. Ortolani.

Arbitro: Cristofori di Finale Emilia.

Reti: 32’ pt Melloni, 12’ st Geroni.

Note – Ammoniti Monti, Frisari, Leone.

Nell’anticipo della tredicesima giornata di ritorno di Eccellenza, la Reno è uscita sconfitta l’altra sera nel match di Vado di Monzuno contro la capolista Sasso Marconi. La formazione di Sant’Alberto non è stata fortunata. Sullo 0-0, capitan Francisconi (foto) ha colpito l’incrocio dei pali, mentre nella ripresa, dopo il vantaggio dei padroni di casa firmato dal faentino Melloni, gli ospiti hanno reclamato per un rigore. In classifica, in attesa delle altre gare che si giocheranno tutte mercoledì 3 aprile, con 67 punti, il Sasso Marconi vola a +5 sul Granamica. La Reno resta al 5° posto con 46 punti, col Gambettola. Le altre: Bentivoglio-Medicina, Castenaso-Sanpaimola, Diegaro-Vis Novafeltria, Gambettola-Massa Lombarda, Granamica-Pietracuta, Sant’Agostino-Masi Torello, Savignanese-Cava Ronco, Tropical Coriano-Russi.