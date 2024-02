Eccellenza. River ci riprova anche a Perignano. Bacci: "Dura, ma non impossibile»

Partita difficile per il River Pieve che giocherà fuori casa contro il Fratres Perignano. Dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Valdinievole Montecatini (partita decisa dal gol di Magera), i biancorossi cercheranno di continuare a conquistare punti per raggiungere il prima possibile la zona salvezza.

"Giocheremo contro una squadra di alta classifica, una delle migliori formazioni del campionato che vanta di giocatori importanti come Sciapi e Taraj – afferma il “diesse” Roberto Bacci (foto) – . Sarà dura, ma noi dobbiamo scendere in campo con tranquillità, in modo da dare del nostro meglio". Nel Fratres Perignano esordirà il nuovo allenatore Francesco Colombini che è andato a sostituire Enrico Cristiani.

In casa River Pieve rientrerà dall’infortunio Leshi che sarà schierato, probabilmente, sin dal primo minuto. Ancora out Filippi, il cui recupero, però, sta procedendo bene: possibile il suo rientro già a partire dalla partita contro la Geotermica.

In attacco Fanani farà affidamento su Morelli e Magera che, a seconda del modulo di gioco che verrà scelto e in caso si optasse per il "4-3-3", potrebbero essere affiancati da uno tra Fruzzetti e Pieretti. Arbitrerà l’incontro Denise Perenzoni della sezione di Rovereto.

Federico Santarini