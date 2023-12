ECCELLENZA. River Pieve cala il poker e torna al successo

PRO LIVORNO SORGENTI

0

RIVER PIEVE

4

PRO LIVORNO SORGENTI: Serafini, Solimano, Lucarelli, Putrignano (76’ Turini), Cavalli, A. Lischi (47’ Di Tora), Fornaciari (71’ L. Lischi), Montecalvo, Cutroneo (83’ Gianfranchi), Quilici, Maffei (58’ Lucchesi). (A disp.: Strambi, Di Fonzo, Fabbri). All.: Bandinelli.

RIVER PIEVE: Biggeri, Rossi, Filippi (72’ Fruzzetti), Penco, Leshi, Lunardi, Bachini (58’ Ramacciotti), Cecchini (81’ Pieretti), Morelli (88’ Belluomini), El Hadoui, Tocci (67’ Magera). (A disp.: M. Satti, Di Giulio, Giannotti, F. Satti). All.: P. Fanani.

Arbitro: Cremone di Pisa.

Reti: 5’ Morelli, 39’ Leshi, 70’ Cecchini, 88’ Pieretti.

LIVORNO - Il River Pieve fa bottino pieno e riscatta il ko con il Tuttocuoio. Gara in discesa per gli ospiti già dopo 4’ con Morelli. Poi Leshi, Cecchini e Pieretti arrotondano. Al 39’ il centrale difensivo Leshi fa inchinare per la seconda volta Serafini. I livornersi al 63’ rimangono in dieci per l’espulsione di Lucarelli. E al 70’ il tris di Cecchini chiude, in pratica, i giochi. Nel finale anche Pieretti, da poco subentrato, scrive il suo nome sul tabellino dei marcatori.