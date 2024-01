Eccellenza. River Pieve, sconfitta di rigore. Dischetto fatale per i biancorossi

MONTESPERTOLI

1

RIVER PIEVE

0

MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi, Marconi, M. Conti, Calonaci, Pecci, Falconi (46’ Marcacci), Anichini, Cioni, Maltomini, Leoncini (75’ Mosti Falconi). All.: Sarti.

RIVER PIEVE: Biggeri, Rossi, Ramacciotti (87’ Fruzzetti), Tocci (54’ Magera), Di Giulio, Lunardi, Pieretti, Cecchini, Morelli, El Hadoui, Bachini (72’ Belluomini). All.: P. Fanani.

Arbitro: Boeddu di Prato.

Rete: 62’ (rig.) Anichini.

MONTESPERTOLI - Non basta una buona ripresa al River Pieve per uscire con qualche punto dal difficile campo di Montespertoli. Nella prima frazione i biancorossi lasciano il pallino del gioco agli avversari, cercando di chiudere ogni varco. Ed effettivamente rischiano davvero soltanto in una circostanza, quando il capitano locale Maltomini centra il palo con una magistrale rovesciata dal limite dell’area.

Nella ripresa, invece, le due squadre giocano più a viso aperto e anche il River Pieve cerca la vittoria. Tuttavia, al 62’, un atterramento in area di Cioni porta il direttore di gara a concedere il penalty al Montespertoli che Anichini trasforma per il vantaggio locale. All’85’ Morelli sfiora il pari, ma Biotti si supera.

Nuovo stop, dunque, il secondo consecutivo, per i biancorossi di Fanani (foto), dopo la sconfitta interna con la Massese la domenica precedente.

Simone Cioni