Eccellenza. River Pieve tenta subito la riscossa. Il "ds» Bacci: "Limitare gli errori»

Pronti a reagire dopo la sconfitta casalinga rimediata domenica scorsa contro la Massese. Questo l’obiettivo del River Pieve che giocherà in trasferta e affronterà il Montespertoli.

"Veniamo da una partita in cui abbiamo pagato a caro prezzo gli errori fatti, specialmente in occasione dei due gol subìti – afferma il ds Roberto Bacci (foto) – . Nel campionato di Eccellenza non è possibile permetterci troppi errori. Devo, comunque, dire che la Massese ha giocato bene e ha sfruttato al meglio le occasioni avute".

Per i biancorossi occorrerà rialzare la testa immediatamente. "In settimana – continua Bacci – i ragazzi si sono allenati molto bene. Siamo consapevoli che il Montespertoli è una squadra forte e prevediamo, di conseguenza, una partita difficile e impegnativa. Ad ogni modo dobbiamo scendere in campo senza paura e mettere in atto le nostre qualità".

Circa la "rosa" a disposizione, sarà assente Penco per squalifica; non ancora disponibili, inoltre, sia Leshi che Filippi (entrambi a causa di infortunio); rientrerà Di Giulio che farà parte della formazione titolare. Ancora da decidere il modulo di gioco: il "3-5-2" oppure il "4-3-3". Arbitrerà l’incontro Gianluca Boeddu della sezione di Prato. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14,30.

Federico Santarini