Eccellenza. River, rivoluzione d’autunno. Morelli al posto di Canessa

Il River Pieve torna a giocare in casa e lo fa contro il Tuttocuoio. "Partita difficilissima – afferma il ds Roberto Bacci (foto) – . Affronteremo una delle squadre più forti del campionato e, di certo, dovremo dare il massimo". Il Tuttocuoio viene dal pareggio casalingo contro il Montespertoli ed è secondo in classifica, a pari merito con il Fratres Perignano. Il River Pieve, rivoluzionato dal mercato in corso, si trova, attualmente, in difficoltà a causa dell’assenza di giocatori importanti ed è alla ricerca di alternative valide e, soprattutto, utili a sostituire le diverse partenze di questi giorni.

Hanno lasciato il River Pieve ben sei giocatori: Canessa, Bosi, Dinucci, Byaze, Babboni e Rocco. Due, invece, sono i nuovi arrivi: dopo alcuni mesi al Castelnuovo è ritornato Luciano Pieretti; inoltre è stato acquistato Mattia Morelli, attaccante ed ex Lastrigiana, classe 2000. Quest’ultimo avrà il difficile compito di sostituire il bomber Canessa e sarà sicuramente inserito subito come titolare contro il Tuttocuoio. Circa il calciomercato, la dirigenza biancorossa avrà tempo fino a venerdì 22 dicembre (ultimo giorno utile) per trovare altri rinforzi. .

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 14.30. Arbitrerà l’incontro Alessio Mauro della sezione di Pistoia.

Federico Santarini