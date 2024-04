Eccellenza. River vuole i play-off

Penultima giornata di campionato e River Pieve fuori casa contro il Tuttocuoio. Una gara che si preannuncia per niente scontata. "Anche se ha già vinto il campionato – afferma il “ds” biancorosso Roberto Bacci (foto) – il Tuttocuoio farà di certo la sua partita, con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo. Noi scenderemo in campo con tranquillità e cercheremo di portare a casa punti utili al raggiungimento dei play-off. Ce ne occorrono quattro da realizzare in questi ultimi due incontri. Occorrerà dare il massimo".

Guardando alla "rosa" a disposizione di Fanani, mancheranno all’appello Rossi (fuori per infortunio) e Tozzini (per squalifica). In attacco, ad affiancare Morelli come punta centrale, ci saranno Magera e uno tra Belluomini e Fruzzetti. "Abbiamo già centrato gli obiettivi prefissati a inizio stagione – continua Bacci – , ma vogliamo chiudere in bellezza il campionato. Andare ai play-off per il secondo anno consecutivo sarebbe veramente fantastico".

Arbitrerà l’incontro Manuel Marchi della sezione di Siena. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 15.

Federico Santarini