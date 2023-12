Eccellenza. Russi, quattro punti in sette gare. Match clou tra Reno e Granamica

Nel campionato di Eccellenza, si giocano in questo weekend le gare che chiudono l’andata. Si comincia oggi, alle 15, con la sfida del ‘Bucci’ fra Russi e Diegaro. Domani, alle 14.30, le altre. Russi-Diegaro. È una sfida più delicata di quanto non dica la classifica. I falchetti, che hanno racimolato solo 4 punti nelle ultime 7 gare, sono scivolati al 10° posto a quota 22. Il margine sulla zona playout (+6) è ancora di rassicurante, ma il Diegaro non può distrarsi, essendoci dentro fino al collo con 15 punti. I cesenati vantano anche la seconda peggior difesa del girone con 33 reti al passivo.

Reno-Granamica. È il match clou. Nella tana del ‘Nostini’ arriva la vice capolista. L’undici di mister Ortolani invece, pur non conoscendo le mezze misure (8 vittorie, 2 pareggi, 6 ko), è decisamente la squadra del momento, essendo reduce da 2 vittorie consecutive.

Sant’Agostino-Massa Lombarda. In palio ci sono punti che valgono un Natale in serenità. Il Massa, 12° con 20 punti, a +4 dalla zona playout, deve puntare a muovere la classifica. Mister Scozzoli dovrà rinunciare allo squalificato Vultaggio. Gli estensi invece, si sono meritati il 6° posto a quota 26, cioè a -2 dalla zona spareggi. Il bilancio dei 9 precedenti parla di 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Sanpaimola-Tropical Coriano. La formazione di mister Orecchia, risalita al 13° posto con 16 punti, ma sempre in zona playout nonostante gli ultimi 3 risultati positivi fra le mura amiche, ha la grande possibilità di accorciare sulla zona salvezza, che dista 4 lunghezze. Domani: Castenaso-Savignanese, Cava Ronco-Sasso Marconi, Medicina-Masi Torello, Pietracuta-Gambettola, Vis Novafeltria-Bentivoglio.