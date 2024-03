Eccellenza Russi-Sanpa, anticipo di lusso

Dopo il ‘tour de force’ dell’ultima settimana (3 gare in 8 giorni), il campionato di Eccellenza torna al regime del weekend, con l’anticipo di oggi alle 15 fra Russi e Sanpaimola. Domani alle 14.30 si giocano le altre sfide dalla dodicesima giornata di ritorno (ne mancano 7 al termine).

Russi-Sanpaimola. Al ‘Bucci’ (ore 15) si gioca un derby fra squadre che puntano alla tranquillità. Stanno meglio i padroni di casa, al 7° posto con 41 punti, in arrivo da 3 turni utili e da 2 vittorie consecutive, con un Guarino in grande spolvero, ma privi dello squalificato Salomone. Le maggiori preoccupazioni le ha invece la squadra di San Patrizio che, comunque, col successo di domenica scorsa sul Cava Ronco è tornata alla vittoria dopo 4 turni. La formazione di mister Orecchia, al 12° posto con 34 punti (tuttavia anche con 42 reti incassate, che ne fanno la quarta peggior difesa), ha al momento 6 punti di margine sulla zona playout, ma deve tenere d’occhio il Diegaro, terzultimo e in zona retrocessione per via del -7 sul Massa Lombarda, che potrebbe riattivare il meccanismo del playout se la distanza dovesse scendere anche solo di un punto. Il bilancio degli scontri diretti è in perfetta parità, con 2 vittorie per parte e 5 pareggi. All’andata, al ‘Buscaroli’ di Conselice, finì 0-0.

Reno-Castenaso. La formazione di San’Alberto – sesta a quota 45, a -2 dalla zona spareggi e reduce da 4 turni utili – continua a rivestire il ruolo di matricola terribile, nutrendo anche qualche ambizione di classifica. La sfida di domani al ‘Nostini’ costituisce un bel banco di prova delle proprie velleità. Il Castenaso, 9° a quota 40, nonostante sia reduce da 3 ko nelle ultime 4 giornate, vanta comunque una della migliori difese, con appena 25 reti al passivo. All’andata, la Reno fu beffata 1-0 in zona Cesarini da un gol di Bortolotti.

Massa Lombarda-Diegaro. Al ‘Dini e Salvalai’ c’è il primo vero scontro salvezza della stagione, dove i punti in palio hanno un peso specifico importantissimo. È un sorta di bivio, perché i cesenati (terzultimi in zona retrocessione con 26 punti; un punto e zero gol segnati nelle ultime 5 giornate) fanno proprio la corsa sui bianconeri (tredicesimi a 33 punti) per riattivare il meccanismo degli spareggi (7 punti di divario, ma ne bastano 6 per tornare a galla). Il Massa però sa che, con un successo, andrebbe a +10, scavando un bel fossato. Servirà comunque una prestazione di grande concretezza vista la striscia negativa di 3 sconfitte consecutive. Sugli altri campi: Vis Novafeltria-Savignanese (oggi); Cava Ronco-Sant’Agostino, Gambettola-Bentivoglio, Masi Torello-Granamica, Medicina Fossatone-Sasso Marconi, Pietracuta-Tropical Coriano.