Eccellenza. Salvezza da conquistare per Montecatini e Ponte

I tre punti conquistati contro la Geotermica portano nello spogliatoio del Montecatini una boccata di ossigeno in vista delle gare future. Anche se bisogna continuare a faticare per costruire un bel gioco, i termali hanno cercato di tenerlo sempre in mano. Con i pisani il risultato si è sbloccato dopo appena sette minuti e la squadra ha cominciato a crederci, dall’ altra parte l’avversario ha fatto ben poco per rendersi pericoloso e così i biancocelesti sono cresciuti fino al colpo del ko. Il direttore sportivo Simone Mariotti non nasconde un cauto ottimismo: "Siamo contenti – ha commentato – ma continuiamo a commettere errori: potevamo chiudere i conti giù nella prima parte, ci sono state occasioni che potevano essere risolte nel migliore dei modi e invece c’è voluto molto più tempo. Tuttavia questo risultato è molto importante per tutti, porta morale e permette ai più giovani di continuare a credere nelle proprie capacità. Domenica andremo a Camaiore dove troveremo un avversario che vorrà riscattare la cinquina dell’ andata – ha concluso – non sarà una gara facile". Per la Valdinievole è la seconda vittoria interna consecutiva contro dirette concorrenti.

Viste le defezioni della vigilia e la forza dell’avversario, poteva starci benissimo una battuta d’arresto del Ponte Buggianese. Il Tuttocuoio sembra infatti pronto a vincere il campionato. Ma il fatto di aver giocato quasi 90’ con un uomo in più e il non aver espresso la solita mole di gioco, sono fatti che fanno suonare un campanello d’allarme in casa biancorossa. Il terzo stop subito nelle ultime quattro gare giocate, fa scivolare il Ponte al quintultimo posto, in piena bagarre playout. "Bisogna invertire la rotta – ha detto il dirigente Gianni Sensi –. Da qui in avanti ogni partita mette in palio punti pesanti. Abbiamo fatto dei passi indietro notevoli. Contro il Tuttocuoio non siamo mai riusciti ad essere pericolosi, nonostante la superiorità. Questa domenica aspettiamo il Montesperoli al ‘Pertini’ – ha chiuso – e dobbiamo mettere in campo un atteggiamento totalmente diverso".

Incerpi–Lo Iacono