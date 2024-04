Eccellenza. "Sangiustese, ha pesato il rosso a Handzic

"Il pareggio non accontenta nessuna delle due squadre, però questo è il verdetto del campo e bisogna accettarlo". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, commenta la partita a Montegiorgio con la formazione di casa andata in gol nel primo minuto di recupero. "Abbiamo costruito le premesse per raddoppiare – è l’analisi di Giandomenico – in un paio di circostanze, poi di certo l’espulsione di Handzic ha un po’ condizionato la nostra partita. Ci siamo abbassati un po’ ed è arrivato il gol del pareggio degli avversari". La Sangiustese ha perso una ghiotta occasione. "Occorre andare avanti, continuare a lavorare e crederci fino alla fine per riuscire a disputare i playout in casa".