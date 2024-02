Eccellenza. "Sangiustese, sono fiducioso per la gara a Urbino»

"Sono sicuro che faremo una buona gara". È quanto dice Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese Vp, alla vigilia della partita in casa dell’Urbino. Per i rossoblù si tratta di un match ricco di insidie per il valore degli avversari, ma a questo punto della stagione la Sangiustese è chiamata a muovere la classifica, a prescindere da chi ha davanti, perché non ci sono alternative per risalire dal penultimo posto. La settimana è scivolata via tranquilla dopo la netta vittoria contro la Jesina. "I ragazzi – dice Giandomenico – stanno lavorando veramente bene e con il giusto atteggiamento. Spero che questa partita ci dia quella carica e convinzione necessarie per affrontare le prossime nove partite nel modo giusto". Il tecnico è consapevole dei rischi della sfida di oggi. "So perfettamente che non sarà facile, però affronteremo l’Urbino convinti di poter far bene. Ci attende una squadra forte, che si è ulteriormente rafforzata rispetto allo scorso anno in cui già aveva costruito un ottimo gruppo. Sarà di certo una partita complicata". Ma è una gara difficile anche per l’Urbino. "Si tratta di un passaggio cruciale del campionato. La vittoria – spiega Ivan Santi, direttore generale dell’Urbino – ci aprirebbe un’altra prospettiva sul futuro, oggi occorrerà interpretare la sfida in modo intelligente e con sagacia tattica contro un avversario dalle grandi individualità e la cui classifica non ne rispecchia il valore. Dobbiamo ritornare al più presto anche alla vittoria casalinga, che manca dal 15 ottobre, se vogliamo puntare a posizioni di classifica più ambiziose".