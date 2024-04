Eccellenza. Sangiustese, un turno a Giandomenico

In Eccellenza la Sangiustese non avrà domenica in panchina il suo allenatore Luigi Giandomenico nell’importante partita in programma a Montegranaro nell’ultima giornata di campionato. L’allenatore è stato infatti squalificato fino all’8 maggio "per comportamento irregolare";

inoltre la società rossoblù è stata multata di 200 euro "in quanto – si legge nella motivazione – la propria tifoseria, durante tutta la gara, ha rivolto espressioni offensive e minacciose all’indirizzo della terna arbitrale".

È stato inibito fino al primo maggio Marco Romagnoli, presidente del Tolentino, "per proteste".

Il giudice sportivo ha poi squalificato per una giornata i seguenti calciatori: Pagliarini (Montegranaro),

Sosa (Tolentino), Imbriola (Castelfidardo), Del Compare (Urbania)

e Rossini (Montegiorgio).