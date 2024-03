Eccellenza. Sant’Agostino colpisce nella ripresa e travolge il Gambettola in casa

sant’agostino

3

gambettola

0

: Costantino, Ceneri (73’ D’Agata), Zanon (65’ Cantelli), Iazzetta (20’ Figliomeni), Schiavon, Fiorini, Boreggio (76’ Guerzoni), Lenzi, Gherlinzoni (84’ Giovanardi), Lodi, Franchi. A disposizione: Piazzi, Pancaldi, Matta, Gasparetto. All. Biagini.

GAMBETTOLA: Golinucci, Mari (10’ Merciari), Difino, Rossi, Aloisi, Mengucci, Vukaj, Turci, Franchini (80’ Mancini), Mantovani (60’ Parabegoli), Longobardi. A disposizione: Smeraldi, Falchero, Alberghini. All.: Bernacci

Arbitro: Pierfrancesco Rossi di Forlì

Marcatori: 68’ Lodi (SA), 74’ Gherlinzoni (SA), 78’ Fiorini (SA)

Note: ammoniti Vukaj (G) e Lodi (SA).

Il Sant’Agostino torna alla vittoria e cala il tris al Gambettola, colpendo nella ripresa. Prima del fischio d’inizio premiato Iazzetta per le 300 presenze con la maglia dei ramarri. Il primo tiro in porta è del Sant’Agostino, al 9’ controllo e tiro debole in area di Gherlinzoni, parato da Golinucci. Dopo venti minuti di gioco entrambe le formazioni sono state costrette a sostituire giocatori. Nell’ordine Mari per il Gambettola e capitan Iazzetta del Sant’Agostino, causa infortuni di gioco. Al 30’ si vedono i padroni di casa con una bella azione personale di Boreggio, che parte dalla tre quarti entra in area, diagonale parato da Golinucci. Ancora Sant’Agostino al 38’: tiro da fuori di Schiavon che termina a lato. Ci provano nuovamente i ramarri al 39’: combinazione di Lenzi per Figliomeni, controllo e rasoterra parato dal portiere ospite. Al 43’ per il Sant’Agostino Boreggio dalla tre quarti effettua un tiro da lontano che esce di poco dall’incrocio. Al 47’ Gherlinzoni in area tiro respinto da Golinucci. Si va all’intervallo a reti inviolate. Nella ripresa al 50’ azione del Gambettola: tiro di Franchini, parato da Costantino. Al 56’ ancora gli ospiti pericolosi con un diagonale di Merciari, respinto sul fondo da Costantino. Al 68’ il Sant’Agostino passa in vantaggio. Azione insistita in area di Lenzi, palla respinta, la riprende Lodi che supera il portiere. Al 74’ Gherlinzoni in area controlla e lascia partire un tiro su cui Golinucci non può nulla. Terza rete dei padroni di casa, al 78’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Fiorini di testa insacca.

Mario Tosatti